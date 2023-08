YELLOWKNIFE, Canada - La mine de diamants Diavik de Rio Tinto construira la plus grande centrale solaire des territoires canadiens, avec plus de 6 600 panneaux solaires qui produiront annuellement environ 4 200 mégawattheures d'électricité sans émission de carbone pour la mine.

La centrale solaire fournira jusqu'à 25 % de l'électricité de Diavik pendant les travaux de fermeture qui dureront jusqu'en 2029, alors que la production commerciale de la mine devrait s'achever au début de 2026.

L'installation sera équipée de panneaux bifaciaux qui produiront de l'énergie non seulement à partir de la lumière directe du soleil, mais aussi à partir de la lumière qui se reflète sur la neige qui recouvre Diavik pendant la majeure partie de l'année. Le projet permettra de réduire la consommation de diesel sur le site d'environ un million de litres par an et de diminuer les émissions de 2 900 tonnes d'équivalent CO2, ce qui est comparable à l'élimination des émissions de 630 voitures.

La présidente et chef des opérations de la mine de diamants Diavik, Angela Bigg, a déclaré : « Je suis ravie que nous puissions augmenter considérablement notre production d'énergie renouvelable grâce à la plus grande centrale solaire des territoires du nord du Canada, située à la mine de diamants Diavik. Grâce à sa centrale hybride éolienne-diesel, Diavik est déjà un chef de file en matière de technologies renouvelables en climat froid, et cet important projet renforce notre volonté de réduire notre empreinte carbone. Je tiens à remercier le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada pour leur soutien dans le déploiement de ce projet. »

La centrale solaire augmentera considérablement la production d'énergie renouvelable de Diavik, qui dispose déjà d'une centrale hybride éolienne-diesel d'une capacité de 55,4 MW qui fournit l'électricité du site.

Le projet bénéficie d'un financement de 3,3 millions de dollars canadiens provenant du Programme de subventions pour la réduction des gaz à effet de serre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de 600 000 dollars canadiens provenant du crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre du gouvernement du Canada.

La ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Wawzonek, a déclaré : « La centrale solaire Diavik est un signe encourageant de l'engagement de Rio Tinto envers les énergies renouvelables et la réduction des émissions. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est ravi d'avoir apporté son soutien par le biais du Programme de subventions pour la réduction des gaz à effet de serre des grands émetteurs industriels, l'un des éléments originaux de notre approche "propre aux Territoires du Nord-Ouest" pour la taxe carbone fédérale. Cette collaboration illustre notre engagement à faciliter le développement durable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les Territoires du Nord-Ouest, et devrait être un signal de la façon dont notre développement économique peut continuer à nous positionner en tant que leaders dans ces domaines. »

Diavik collabore avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des partenaires communautaires afin de déterminer comment son infrastructure d'énergie renouvelable pourrait bénéficier à la région après sa fermeture.

Rio Tinto fait progresser ses initiatives de décarbonation dans l'ensemble de ses opérations mondiales, dans le but de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de la portée 1 et 2 de 50 % d'ici 2030 et d'atteindre l'objectif de zéro émission nette dans l'ensemble de ses opérations d'ici 2050.

La construction commencera dans les semaines à venir et la centrale solaire sera pleinement opérationnelle au cours du premier semestre 2024.

Notes aux éditeurs

La mine Diavik, détenue et exploitée à 100 % par Rio Tinto, est le plus grand producteur de diamants du Canada et produit 3,5 à 4,5 millions de carats de diamants bruts par an. Depuis le début de l'exploitation minière en 2003, Diavik a produit plus de 100 millions de carats de diamants. La production commerciale devrait prendre fin au premier trimestre de 2026.

Dans le cadre du Programme de subventions pour la réduction des gaz à effet de serre des grands émetteurs industriels, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a mis de côté douze pour cent (12 %) du montant total de la taxe carbone payée par un grand émetteur industriel au cours d'une année fiscale et a mis le fonds à la disposition de cet émetteur pour des projets contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les Territoires du Nord-Ouest. La centrale solaire de Diavik est le premier projet à être financé par le Programme de subventions pour la réduction des gaz à effet de serre des grands émetteurs industriels. Contacts

