Rio Tinto : démarre la production de spodumène au Québec

Rio Tinto a amorcé la production de concentré de spodumène, un minéral utilisé dans la fabrication de lithium destiné aux batteries, dans son usine de démonstration de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à Sorel-Tracy, au Canada.



L'usine permettra de démontrer à l'échelle industrielle un nouveau procédé de concentration du spodumène offrant des teneurs en oxyde de lithium et des taux de récupération largement supérieurs à la moyenne de l'industrie.



Le procédé offre l'avantage environnemental de ne pas utiliser de produits chimiques et de générer uniquement des résidus secs inertes.



' Notre usine de démonstration nous permettra de valider davantage le procédé innovateur de concentration du spodumène avant de considérer le passage à une production à l'échelle commerciale.' , déclare Stéphane Leblanc, directeur exécutif, RTFT



L'usine de démonstration a été mise en service en juin après des essais de laboratoire fructueux du nouveau procédé et la production d'une première tonne de concentré de spodumène en juillet 2022.



