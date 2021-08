Rio Tinto : des solutions de transport minier à zéro émission

Rio Tinto et Komatsu s'associent pour accélérer le développement et la mise en oeuvre de solutions de transport minier à zéro émission, y compris les camions de transport.



Rio Tinto procédera à un essai de pré-production du nouvel équipement sur un site de Rio Tinto.



Rio Tinto est également l'une des premières entreprises à rejoindre la nouvelle alliance des gaz à effet de serre (GES) de Komatsu, dont l'objectif initial est d'utiliser des camions avec diverses sources d'énergie, notamment la batterie et l'hydrogène.



