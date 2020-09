Rio Tinto : en hausse, un broker en soutien

16/09/2020 | 15:54

Le titre Rio Tinto avance ce mercredi de +0,5%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci.



Restant à l'achat sur la valeur, Jefferies fait ainsi passer sa cible de 5.400 à 5.600 pence.



'Nous avons ajouté Rio à notre liste de favoris le 18 mai 2020. Nous nous attendions à ce que les prix du minerai de fer restent élevés et à ce que Rio génère en conséquence de solides flux de trésorerie. Nous retirons désormais Rio de notre sélection en raison de sa valorisation et parce que les risques propres à l'entreprise ont augmenté après le désastre de Juukan Gorge. Nous maintenons notre recommandation 'achat' sur les actions Rio Tinto, mais notre préférence relative passe désormais à BHP', indique par ailleurs le broker.



