Rio Tinto : en recul avec les résultats semestriels

Rio Tinto lâche près de 3% à Londres après la publication d'un BPA sous-jacent en baisse de 29% à 5,33 dollars au titre des six premiers mois de l'année, ainsi que d'un EBITDA sous-jacent en recul de 26% à 15,6 milliards, pour des revenus en baisse de 10% à 29,8 milliards.



'Les conditions de marché ont été bonnes, quoiqu'inférieures aux niveaux records de l'année dernière', commente le CEO Jakob Stausholm, revendiquant 'une amélioration ferme des performances opérationnelles' de la compagnie minière anglo-australienne.



'En conséquence, nous versons le deuxième plus haut dividende semestriel de notre histoire, à 4,3 milliards de dollars', souligne le dirigeant, qui pointe cependant 'un environnement de marché devenu plus difficile en fin de période'.



