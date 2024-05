Rio Tinto : essais de camions électriques dans le Pilbara

Pour la première fois dans l'industrie, Rio Tinto et BHP collaboreront à la mise à l'essai de la technologie des grands camions électriques à batterie dans le Pilbara, en Australie-Occidentale, afin d'accélérer son déploiement futur.



Les deux sociétés travailleront avec les fabricants Caterpillar et Komatsu pour mener des essais de leurs camions de transport électriques à batterie.



Cette collaboration reflète les engagements individuels pris par BHP, Rio Tinto, Komatsu et Caterpillar pour soutenir l'ambition commune de Rio Tinto et de BHP de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.



Dans le cadre de cette collaboration, deux camions de transport Cat 793 seront testés à partir du second semestre 2024, et deux camions de transport Komatsu 930 seront testés à partir de 2026 sur des sites miniers de la région de Pilbara, en Australie occidentale.



Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : ' Il n'y a pas de voie claire vers la neutralité carbone sans transport à zéro émission, il est donc important que nous travaillions ensemble pour y parvenir aussi rapidement et efficacement que possible. Le test de deux types de camions de transport électriques à batterie dans les conditions de Pilbara fournira de meilleures données, et en combinant nos efforts avec BHP, nous accélérerons l'apprentissage '.



