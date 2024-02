Les sociétés minières rivales Rio Tinto et BHP Group ont déclaré vendredi qu'elles étudieraient conjointement le développement d'un projet pilote visant à décarboniser la fabrication de l'acier, qui pourrait être mis en service dès 2027.

Les deux plus grands producteurs de minerai de fer d'Australie et le plus grand sidérurgiste du pays, BlueScope Steel, ont déclaré dans un communiqué commun que la collaboration porterait sur le développement et "l'investissement potentiel" dans la première usine pilote de fabrication d'acier à four électrique (ESF) du pays.

En cas de succès, cela pourrait contribuer à ouvrir une voie potentielle vers des opérations à intensité d'émissions de gaz à effet de serre proche de zéro pour les sidérurgistes qui dépendent du minerai de fer australien pour répondre à la demande mondiale d'acier, selon la déclaration.

La production d'acier, un matériau essentiel pour les infrastructures et la transition vers une énergie nette zéro, contribue actuellement à environ 8 % des émissions mondiales de carbone.

"L'intensité en carbone de la fabrication du fer et de l'acier nécessite un changement profond pour répondre aux besoins de notre planète et à nos objectifs climatiques", a déclaré Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore.

L'annonce a été faite dans les installations sidérurgiques de BlueScope à Port Kembla, à 75 kilomètres (46,6 miles) au sud de Sydney.

Dans le cadre d'un nouvel accord-cadre, Rio, BHP et BlueScope consolideront les travaux réalisés à ce jour par chacune des parties.

Les entreprises ont déclaré qu'elles évalueraient plusieurs sites en Australie, premier exportateur mondial de minerai de fer, pour l'installation pilote proposée.

Le programme de travail de l'étude de préfaisabilité devrait s'achever à la fin de l'année. En cas d'approbation, l'installation pilote pourrait être mise en service dès 2027, ont-elles déclaré.

En cas de succès, il s'agirait du premier partenariat entre les deux entreprises minières mondiales sur un projet en aval.

Si nous y parvenons, ce sera un grand pas en avant pour l'industrie minière, la région de Pilbara, l'Australie occidentale, l'Australie en général et le monde entier", a déclaré Tim Day, le nouveau président des actifs de minerai de fer de BHP en Australie occidentale, lors d'une conférence de presse annonçant la collaboration.

L'une des ambitions potentielles du projet serait de produire des quantités commerciales de fer vert qui pourraient ensuite être expédiées aux aciéries d'Asie, a déclaré Tania Archibald, PDG de BlueScope.

Toutefois, le projet pilote devrait durer plusieurs années, de sorte qu'il est peu probable que la production commerciale ait lieu avant les années 2030, a-t-elle ajouté.

Les coûts du projet seront partagés à parts égales, bien que les entreprises aient refusé de les communiquer

L'installation pilote serait destinée à tester et à optimiser la production de fer à partir de l'ESF, un type de four mis au point par les principaux producteurs d'acier et les entreprises technologiques en vue de produire de l'acier à faible intensité d'émissions de carbone.

L'ESF est capable de produire du fer adapté au processus d'élaboration de l'acier à base d'oxygène (BOS). Le minerai de fer est d'abord converti en fer à réduction directe (DRI) avant d'être chargé dans l'ESF. Ensemble, l'équipement DRI-ESF peut remplacer le haut fourneau, éliminant ainsi le besoin de charbon métallurgique.

Les estimations montrent que des réductions de plus de 80 % de l'intensité des émissions de CO2 sont potentiellement réalisables en traitant les minerais de fer de Pilbara par le biais d'une filière DRI-ESF, ont indiqué les entreprises dans leur déclaration commune.

Rio et BlueScope avaient annoncé en octobre 2021 qu'ils travailleraient ensemble pour explorer des voies de fabrication d'acier à faible teneur en carbone.

BHP collabore également avec la société d'ingénierie internationale Hatch pour concevoir une usine pilote de four de fusion électrique (ESF). (Reportage de Lewis Jackson et Melanie Burton ; Rédaction de Praveen Menon ; Rédaction de Jamie Freed et Stephen Coates)