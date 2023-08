(Alliance News) - Rio Tinto PLC et sa coentreprise Simfer ont conclu un accord avec le gouvernement guinéen et le consortium Winning Simandou pour le développement de l'infrastructure du projet de minerai de fer Simanoud.

Le groupe minier anglo-australien a déclaré que Simfer et WCS travailleront ensemble pour développer plus de 600 kilomètres de voies ferrées polyvalentes et d'installations portuaires pour exporter le minerai de fer du projet Simandou, dans le sud-est de la Guinée.

La coentreprise Simfer est détenue par Rio Tinto, Chalco Iron Ore Holdings et le gouvernement guinéen. Chalco Iron Ore est une coentreprise d'entreprises publiques chinoises. WCS est un consortium composé de Winning International Group et de Weiqiao Aluminium, qui fait partie du groupe China Hongqiao.

Simfer et WCS partageront à parts égales les capacités et les coûts d'infrastructure. Simfer développe les blocs trois et quatre de la concession de Simandou, tandis que WCS développe les blocs un et deux. Rio a noté que le China Baowu Steel Group pourrait s'associer à WCS pour les blocs 1 et 2.

"Avec ces accords, nous avons franchi une étape importante vers la sanction complète du projet Simandou, réunissant les forces et l'expertise complémentaires de Rio Tinto et de nos partenaires, le gouvernement de Guinée et WCS pour l'infrastructure qui débloquera cette ressource de classe mondiale", a déclaré Bold Baatar, chef de la direction de Rio Tinto pour la Guinée et chef de la direction de Copper.

Les actions de Rio Tinto ont baissé de 0,9 % à 4 748,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

