Rio Tinto : fabrication de fer à faible teneur en carbone

Le groupe annonce que le procédé BioIron TM de Rio Tinto s'avère efficace pour la fabrication de fer à faible teneur en carbone.



Rio Tinto a prouvé l'efficacité de son processus de fabrication de fer à faible émission de carbone en utilisant des minerais provenant de ses mines en Australie dans une usine pilote en Allemagne.



Le groupe prévoit désormais le développement d'une usine pilote à plus grande échelle afin d'évaluer plus en détail son potentiel pour aider à décarboniser la chaîne de valeur de l'acier.



Alf Barrios, directeur commercial de Rio Tinto, a déclaré : 'Il est essentiel de trouver des solutions à faible émission de carbone pour la fabrication du fer et de l'acier afin de relever les défis du changement climatique '.



'Les résultats de cette première phase d'essais sont très prometteurs et démontrent que le procédé BioIron est bien adapté aux fines de minerai de fer du Pilbara.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.