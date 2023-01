Rio Tinto : fait un don suite aux inondations de Kimberley

Rio Tinto a fait un don de 2 millions de dollars au Lord Mayor's Distress Relief Fund pour soutenir les communautés de Kimberley dévastées par les inondations catastrophiques générées par l'ex-cyclone tropical Ellie.



Rio Tinto fait partie de la région de Kimberley depuis plus de quatre décennies avec la mine de diamants Argyle en exploitation de 1983 à 2020 et dans le cadre du programme FIFO (West Kimberley fly-in fly-out), qui existe depuis plus de 15 ans.



Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : ' Grâce à nos liens étroits avec la région de Kimberley, nous voulons aider ceux qui souffrent des pires inondations de l'histoire de l'Australie-Occidentale '.



' Nous travaillons également avec nos partenaires communautaires et les intervenants de la région de Kimberley pour voir quelle aide supplémentaire nous pouvons fournir pour apporter une contribution positive sur le terrain. '



