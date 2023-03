Rio Tinto fixe le prix des titres de créance à 10 et 30 ans

Rio Tinto PLC - société minière et métallurgique anglo-australienne - Émet 650 millions USD d'obligations à taux fixe de 10 ans à 5,0 %, venant à échéance en mars 2033, et 1,1 milliard USD d'obligations de 30 ans à 5,125 %, venant à échéance en mars 2053. Déclare que les obligations seront entièrement et inconditionnellement garanties par Rio Tinto PLC et Rio Tinto Ltd.

Cours actuel de l'action : 5 978,00 pence chacun, en hausse de 0,1% le mardi

Variation sur 12 mois : baisse de 0,7 %.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

