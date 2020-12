Rio Tinto : investit 10M d'USD dans la recherche sur l'acier

Rio Tinto s'est engagé à investir 10 millions de dollars auprès du plus grand producteur d'acier au monde, China Baowu Steel Group, au cours des deux prochaines années, dans des projets et des recherches dans le domaine de l'acier à faible teneur en carbone.



Cet investissement s'inscrit dans le cadre du partenariat formé entre Rio Tinto, China Baowu et l'Université Tsinghua en 2019 pour développer et mettre en oeuvre de nouvelles méthodes pour réduire les émissions de carbone et améliorer les performances environnementales tout au long de la chaîne de valeur de l'acier.



L'investissement de Rio Tinto financera la création conjointe d'un centre de R&D sur la préparation des matières premières à faible teneur en carbone, qui accordera initialement la priorité au développement de procédés de préparation de minerai à faible teneur en carbone.





