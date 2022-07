Rio Tinto : investit 183 ME dans son aluminerie au Québec

Rio Tinto annonce investir 240 millions de dollars canadiens (environ 183 millions d'euros) afin d'augmenter de 202 000 tonnes métriques lacapacitéde production de billettes d'aluminium à faible teneur en carbone et à haute valeur ajoutée de son aluminerie d'Alma au Lac-Saint-Jean, au Québec.



Une partie de l'usine Alma de Rio Tinto sera agrandie pour accueillir de nouveaux équipements de pointe permettant de convertir une plus grande partie de l'aluminium produit en billettes de plus grande valeur.



La construction commencera en mai 2023, après l'achèvement de l'ingénierie détaillée et les travaux préliminaires. La mise en service est prévue pour le premier trimestre de 2025.



Rio Tinto indique que la demande mondiale pour les produits d'extrusion en aluminium devrait connaître une croissance moyenne d'environ 3 % par an au cours des dix prochaines années.





