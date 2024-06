Rio Tinto : investit 5 M$/5 ans dans la gestion des terres

Rio Tinto annonce un investissement de 8 millions de dollars australiens (soit environ 4,9 millions de dollars US) sur cinq ans dans le cadre d'un partenariat avec le Département de la biodiversité, de la conservation et des attractions (DBCA) de l'Australie-Occidentale.



Le projet vise à améliorer la gestion et conservation des terres et à soutenir les programmes des gardes forestiers des propriétaires traditionnels dans les parcs nationaux de Karijini et Millstream Chichester.



Le Pilbara Conservation Project protégera des zones à haute valeur de conservation et intégrera les connaissances des propriétaires traditionnels sur la gestion des terres.



Le projet soutiendra également la formation des gardes forestiers et le travail rémunéré pour les groupes de gardes forestiers aborigènes, souligne Rio Tinto.



