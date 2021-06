Rio Tinto : inaugure une nouvelle usine de scandium au Canada

SOREL-TRACY, Canada - Rio Tinto a démarré l'exploitation d'une nouvelle usine de démonstration à l'échelle commerciale dédiée à la production d'oxyde de scandium de haute qualité au complexe métallurgique de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à Sorel-Tracy, au Québec.

Ce projet de 6 millions de dollars américains, dans lequel le gouvernement du Québec a investi environ 650 000 $ par l'entremise du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, a été achevé à temps et dans le respect du budget, moins de six mois après le début de la construction.

Six employés ont été embauchés pour exploiter l'usine, qui utilise un procédé novateur mis au point par RTFT afin d'extraire de l'oxyde de scandium de haute pureté à partir des résidus issus de la production de dioxyde de titane, sans qu'il soit nécessaire d'extraire davantage de minerai.

Les travaux de mise en service sont en cours, alors que la production augmente graduellement pour atteindre une capacité de trois tonnes d'oxyde de scandium par an. RTFT étudie déjà la possibilité de réaliser de nouveaux investissements afin d'ajouter des modules supplémentaires en fonction de la demande du marché.

Le directeur exécutif de Rio Tinto Fer et Titane, Stéphane Leblanc, a déclaré : « Pour la première fois, les clients bénéficieront d'un approvisionnement nord-américain en oxyde de scandium pour des applications dans les piles à combustible à oxyde solide, les lasers et les produits d'éclairage ou comme additif pour produire des alliages à haute performance.Depuis les premières étapes où nous testions un procédé pour extraire cette matière critique en laboratoire jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes en mesure de répondre à environ 20 % de la demande mondiale, moins de deux ans se sont écoulés. Cela témoigne de la capacité de notre équipe à sortir des sentiers battus et à respecter ses engagements. »

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, a déclaré : « Je suis très heureux de voir que ce projet majeur, en lien avec les minéraux critiques et stratégiques, se concrétise au Québec. Il contribuera à renforcer la sécurité de nos approvisionnements et à valoriser nos résidus industriels découlant du secteur minier. Il correspond aussi à la vision du gouvernement de créer de la richesse dans une économie plus verte. Bon succès à Rio Tinto Fer et Titane et à l'équipe de cette nouvelle usine! »

Ce projet s'inscrit dans une série d'innovations appuyées par le Centre de technologie et minéraux critiques de Rio Tinto dans le domaine des minéraux et des matières critiques, dont le récent lancement d'une poudre d'acier atomisée à l'eau destinée à des applications d'impression 3D.

Grâce à ses activités de classe mondiale dans le domaine de l'aluminium, Rio Tinto est également bien placé pour produire des alliages aluminium-scandium répondant aux besoins de ses clients. En mars, l'entreprise a annoncé une entente visant à fournir un premier lot d'alliage aluminium-scandium de haute performance à Amaero, un chef de file de la fabrication additive à base de métaux, depuis ses installations nord-américaines.

RTFT exploite une mine d'ilménite à ciel ouvert au lac Tio, près de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord du Québec. Le minerai est utilisé pour produire du dioxyde de titane, de la fonte brute, de l'acier et du métal de grande qualité au complexe métallurgique de RTFT à Sorel-Tracy, au Québec. Ensemble, les sites emploient plus de 1 600 personnes.

En activité au Québec depuis 70 ans, RTFT est à l'origine de la conception du procédé d'extraction du fer de l'ilménite. Au cours de la dernière décennie, RTFT a mis l'accent sur le développement, la mise en marché et le perfectionnement du procédé UGS, qui lui permet de produire une scorie dont la teneur en dioxyde de titane est très élevée et de la vendre aux producteurs de pigment.

Fondé en 1967, le Centre de technologie et minéraux critiques de RTFT mène des recherches sur l'amélioration des processus et développe de nouveaux produits. Le Centre est doté d'un équipement de pointe et d'une instrumentation hautement spécialisée qui comprend des spectromètres à plasma inductif, des diffractomètres à rayons X, des appareils à absorption atomique, des analyseurs d'images, des microscopes électroniques à balayage, ainsi qu'un laboratoire d'essai de métallurgie des poudres.

