Rio Tinto : la fonderie ISAL obtient une certification

Rio Tinto annonce aujourd'hui que sa fonderie d'aluminium ISAL, en Islande, a été certifiée par l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) pour répondre aux normes internationales les plus élevées en matière de production responsable d'aluminium.



La fonderie a obtenu la certification ASI Performance Standard avec un statut provisoire, à la suite d'un audit indépendant effectué par ERM CVS.



Un audit sur place sera effectué dans la mesure du possible après l'assouplissement des restrictions de voyage COVID-19, précise Rio Tinto.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.