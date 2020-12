Rio Tinto : nouveau directeur général le 1er janvier

Rio Tinto indique avoir nommé Jakob Stausholm au poste de directeur général, à compter du 1er janvier 2021. Il succédera ainsi à Jean-Sébastien Jacques, qui quittera ses fonctions de directeur général de Rio Tinto à compter du 1er janvier 2021 puis quittera le groupe le 31 mars 2021.



Avant de rejoindre l'entreprise en 2018 en tant que directeur exécutif et directeur financier, Jakob Stausholm a occupé pendant près de 25 ans des postes de direction dans des secteurs à forte intensité de capital et de services en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique.



Il a notamment occupé la fonction de directeur financier du groupe et directeur de la stratégie et de la transformation chez A.P. Moeller - Maersk A / S ou encore de directeur financier chez ISS A / S.



Auparavant, il a passé deux décennies chez Royal Dutch Shell dans de nombreuses positions financières à l'échelle mondiale et en tant qu'auditeur interne en chef du groupe.



À la suite de la nomination de Jakob Stausholm, Peter Cunningham sera nommé directeur financier par intérim de Rio Tinto, à compter du 1er janvier 2021, annonce Rio Tinto.



