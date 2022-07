Rio Tinto : production trimestrielle en hausse à Pilbara

Dans son point sur ses activités pour le deuxième trimestre, Rio Tinto indique que la production de minerai de fer dans sa région majeure de Pilbara, en Australie Occidentale, a augmenté de 4% en rythme annuel, pour atteindre 78,6 millions de tonnes.



'La livraison du premier minerai à Gudai-Darri, notre première mine vierge dans le Pilbara depuis plus d'une décennie, augmente la capacité de la mine et soutient la production de notre site phare du Pilbara', souligne son CEO Jakob Stausholm.



Parmi ses autres matières premières principales, la compagnie minière affiche des croissances de production de 3% pour la bauxite et de 9% pour le cuivre extrait, mais un recul de 10% pour l'aluminium, toujours par rapport au même trimestre de 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.