Rio Tinto : repli de la production au 4e trimestre

Rio Tinto publie aujourd'hui ses données de production, au titre du 4e trimestre, dans un contexte marqué par les perturbations durables liées à la pandémie.



Le groupe minier fait face à un repli quasi-général de tous les indicateurs de production de la fin d'année. Les expéditions de minerai de fer depuis Pilbara ont ainsi diminué de 5% par rapport au 4e trimestre 2020 et s'établissent à 84.1 Mt (millions de tonnes).



La production de ce minerai de fer à Pilbara a aussi chuté de 2%, à 84,1 Mt, la production de Bauxite recule également (-2%, à 13,1 Mt), tout comme la production les granulés et concentrés de minerai de fer (-9%, à 2.5 Mt), la production d'aluminium (-7%, à 757 kilotonnes) ou encore la production de dioxyde de titane (-16% à 228 kt). Seule la production de minerai de cuivre est restée stable, à 132 kt.



Rio Tinto estime que les expéditions de minerai de fer depuis Pilbara devraient être comprises entre 320 et 335 Mt en 2022, contre 322 Mt en 2021.



