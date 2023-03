Rio Tinto s'associe à First Quantum Minerals pour l'exploitation d'une mine au Pérou

(Alliance News) - Rio Tinto PLC a déclaré vendredi avoir conclu un accord avec First Quantum Minerals Ltd pour former une coentreprise sur le projet de cuivre La Granja au Pérou.

La société minière et métallurgique anglo-australienne a déclaré que La Granja, l'un des plus grands gisements de cuivre non exploités au monde, a le potentiel d'être une "opération de grande envergure et de longue durée".

La société a ajouté que La Granja possède des ressources minérales indiquées et présumées de 4,32 milliards de tonnes à 0,5 % de cuivre.

Rio Tinto a déclaré que l'entreprise commune combinera les connaissances, l'expertise et les ressources des deux sociétés pour faire avancer le projet à La Granja. First Quantum détiendra une participation de 55 % pour 105 millions USD et s'engagera à investir 564 millions USD supplémentaires pour financer les coûts d'investissement et d'exploitation jusqu'à la réalisation d'une étude de faisabilité et le développement du projet.

Après le financement unique de First Quantum, toutes les dépenses seront réparties en fonction de l'actionnariat du projet.

L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de finaliser la transaction au cours du troisième trimestre 2023.

Bold Baatar, directeur général de Rio Tinto Copper, a déclaré : "La Granja est un projet passionnant mais complexe qui a le potentiel de devenir une nouvelle source importante de cuivre nécessaire à la transition énergétique. Nous sommes heureux de conclure cet accord avec First Quantum, qui mettra à profit nos capacités de développement combinées et notre connaissance approfondie de La Granja pour faire avancer le projet.

"Ce partenariat souligne non seulement le potentiel de La Granja à devenir un important producteur de cuivre, mais aussi la position du Pérou en tant que l'une des plus importantes destinations d'investissement minier au monde. L'exploitation de La Granja renforcerait également le portefeuille de cuivre de Rio Tinto après l'acquisition de Turquoise Hill Resources et le début de l'exploitation souterraine à Oyu Tolgoi, en Mongolie.

Rio Tinto a acheté le projet au gouvernement péruvien en 2006, et a réalisé de nombreux forages et élargi les ressources déclarées.

Les actions de Rio Tinto ont augmenté de 0,2 % à 5 450,00 pence chacune à Londres vendredi matin. Les actions de First Quantum ont clôturé en hausse de 2,5 % à 30,75 CAD à Toronto jeudi.

