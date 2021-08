Rio Tinto : s'engage contre le harcèlement sexuel

A a suite d'une portant sur le harcèlement sexuel à l'égard des femmes dans l'industrie minière, Rio Tinto annonce aujourd'hui s'engager 'à éliminer le harcèlement sexuel' de sa société et reconnaît 'qu'un changement est nécessaire'.



Rio Tinto assure d'ailleurs traiter le harcèlement sexuel comme un problème de sécurité, une décision qui produit 'de meilleurs résultats en termes de prévention de ces incidents et permet un meilleur soutien des victimes', indique le groupe minier.



En début d'année, Rio Tinto a mis en place un groupe de travail chargé d'améliorer la manière dont l'entreprise répondra aux comportements irrespectueux sur le lieu de travail.



' Malgré ces étapes importantes, nous sommes parfaitement conscients que les gens sont touchés par le harcèlement sexuel lors des opérations et nous continuerons à chercher à l'éliminer de notre entreprise et du secteur', conclut le groupe minier.



