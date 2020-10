Rio Tinto : s'engage dans un projet économie circulaire

16/10/2020 | 16:58

Rio Tinto, Geocycle Canada et Lafarge Canada, s'associent dans le cadre d'un projet d'économie circulaire visant à réutiliser des matières résiduelles issues du processus de production primaire d'aluminium pour fabriquer du ciment. Le trio va ainsi réduire son besoin d'extraire d'autres matières premières, tout en créant de la valeur à partir de résidus.



Les trois entreprises ont d'ailleurs mis au point un nouveau produit baptisé Alextra, fabriqué à partir d'un sous-produit résultant du traitement des brasques provenant des cuves utilisées pour produire de l'aluminium et qui autrement iraient à l'enfouissement.



Alextra est le résultat d'années de R&D visant à trouver de nouvelles façons d'obtenir des résultats durables et de valoriser les brasques.



