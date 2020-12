Rio Tinto : s'intéresse au projet minier d'Oyu Tolgoi

Rio Tinto s'intéresse au développement du projet souterrain d'Oyu Tolgoi en Mongolie, l'un des plus grands gisements de cuivre et d'or connus au monde qui disposerait, selon les estimations, d'un capital de développement de 6,75 milliards de dollars.



Rio Tinto et ses partenaires - le gouvernement de la Mongolie et Turquoise Hill Resources (TRQ) - travaillent ensemble afin de garantir que les opérations de spéléologie puissent débuter en 2021.



Au pic de la production, Oyu Tolgoi devrait être la quatrième plus grande mine de cuivre au monde, assure Rio Tinto, avec une production annuelle de 480 000 tonnes de cuivre en moyenne de 2028 à 2036.



' Nous continuerons de travailler avec le gouvernement de la Mongolie et TRQ pour faire avancer le projet, notamment en finalisant toutes les approbations nécessaires et en convenant d'une solution sur l'électricité et le financement', a déclaré Arnaud Soirat, directeur général de Copper & Diamonds chez Rio Tinto.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.