Le géant minier mondial Rio Tinto, qui a suscité l'indignation après avoir détruit un ancien site indigène en Australie en 2020, est confronté à de nouvelles pressions de la part d'investisseurs et de bailleurs de fonds soucieux de la société, cette fois au sujet des pratiques relatives à l'eau dans deux de ses mines.

Un groupe représentant des fonds de pension britanniques, le Local Authority Pension Fund Forum (LAPFF), a fait part de ses préoccupations concernant la gestion de l'eau par l'entreprise dans sa mine de cuivre d'Oyu Tolgoi en Mongolie et dans une mine d'ilménite à Madagascar.

Il s'agit d'un problème pour le PDG Jakob Stausholm, qui a été chargé de restaurer la licence sociale de l'entreprise après l'explosion d'un abri sous roche aborigène dans les gorges de Juukan.

Les questions relatives à la crédibilité environnementale de Rio Tinto pourraient compliquer ses efforts pour obtenir l'autorisation des gouvernements de construire une mine de lithium en Serbie et de creuser une gigantesque mine de cuivre en Arizona, deux projets retardés depuis longtemps par des protestations locales.

"La réputation de Rio Tinto est déjà fortement entachée par les gorges de Juukan, et ses problèmes d'eau à Madagascar et en Mongolie risquent fort de nuire davantage à sa réputation", a déclaré Doug McMurdo, président de la LAPFF, à Reuters.

Compte tenu du nombre croissant de litiges liés à la gestion de l'eau dans le monde et du durcissement des réglementations, ces problèmes sont également très importants d'un point de vue financier, a-t-il ajouté.

Rio Tinto a déclaré qu'il reconnaissait l'importance de l'eau pour ses communautés d'accueil et qu'il s'engageait à promouvoir une gestion efficace de l'eau et une plus grande transparence pour les parties prenantes.

La LAPFF, dont les membres détiennent plus de 350 milliards de GPB (445 milliards de dollars) dans des fonds de pension britanniques, a tenté d'obtenir le soutien d'une résolution qui obligerait Rio Tinto à entreprendre des évaluations indépendantes de l'impact sur l'eau de ses sites miniers.

"On a le sentiment que les entreprises ont fait de l'écoblanchiment et qu'elles doivent faire face à la situation. Les résolutions d'actionnaires sont un bon moyen d'y parvenir", a déclaré M. McMurdo, s'exprimant au sujet des entreprises en général. Les pratiques en matière d'eau dans l'industrie minière sont particulièrement préoccupantes, a-t-il ajouté.

Rio Tinto a reçu la note "F" de la part du conseiller environnemental CDP pour ne pas avoir divulgué ses données sur l'eau au groupe depuis 2016. D'autres grandes entreprises minières ont également reçu des notes d'échec pour non-divulgation.

INFILTRATION DE RÉSIDUS

Le LAPFF a diffusé à la fin de l'année dernière une note d'information à l'intention des investisseurs indiquant que les activités d'exploitation du cuivre d'Oyu Tolgoi avaient affecté la qualité des eaux souterraines en dehors de la concession minière et remettant en question l'étanchéité de la digue de retenue des résidus.

Le groupe de la société civile Accountability Counsel, qui travaille avec les éleveurs mongols, a déclaré à Reuters que certains animaux d'élevage étaient tombés malades et étaient morts après le début des activités de la mine, ce que les éleveurs attribuent à la détérioration de la qualité de l'eau.

Rio Tinto n'a pas répondu de manière adéquate à leurs préoccupations.

Rio Tinto a déclaré qu'Oyu Tolgoi avait mis en place un programme rigoureux de surveillance de l'eau et que les résultats étaient systématiquement communiqués aux communautés, aux prêteurs, aux organismes de réglementation et dans des rapports publics. L'entreprise a déclaré qu'elle prenait des mesures pour remédier aux infiltrations.

"Le suintement n'a pas eu d'impact sur la qualité de l'eau des puits des bergers ou de tout autre utilisateur, comme le confirment les données de surveillance", a déclaré Oyu Tolgoi dans un rapport datant de novembre 2023.

Reuters n'a pas été en mesure de quantifier le nombre de têtes de bétail touchées ni de déterminer si elles sont mortes en raison de la mauvaise qualité de l'eau.

Cependant, l'infiltration, qui dure depuis 2018, a été déclarée incident environnemental par les bailleurs de fonds du projet, dont la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a déclaré Oyu Tolgoi dans un rapport en novembre.

Cela oblige la mine d'Oyu Tolgoi à entreprendre un plan d'action correctif.

Il est peu probable que les bailleurs de fonds suppriment le financement du projet de 7 milliards de dollars, mais compte tenu de la nature précieuse de l'eau dans cette région aride, Anton Usov, porte-parole de la BERD, a déclaré que la banque surveillait de près le plan d'action correctif de Rio.

"Les prêteurs doivent s'assurer qu'OT est tenu responsable de son incapacité à se conformer au cadre environnemental et social des prêteurs", a déclaré Julio Castor Achmadi, associé communautaire d'Accountability Counsel.

À Madagascar, un groupe de défense local affirme que les ruptures de barrages de résidus en 2010, 2018 et 2022 à la mine d'ilménite QIT Madagascar Minerals (QMM) de Rio, qui produit du dioxyde de titane pour les peintures, ont détérioré la qualité de l'eau, contribué à la mort de poissons et déclenché un conflit dans la région d'Anosy.

L'Andrew Lees Trust demande des "audits indépendants ... afin d'assurer la transparence et la responsabilité nécessaires pour résoudre les problèmes actuels de QMM et respecter les normes internationales".

Rio Tinto a déclaré qu'il avait indemnisé les pêcheurs locaux, qu'un rapport indépendant qu'il avait commandé n'avait trouvé aucun lien concluant entre ses activités minières et les poissons morts observés, et qu'il avait soutenu les dirigeants et les autorités locales pour résoudre les troubles.

DES RAPPORTS INDÉPENDANTS REMIS EN QUESTION

Dans les deux sites, LAPFF et les groupes de défense affirment que les audits de l'eau réalisés par Rio Tinto ne donnent pas une image complète de l'impact de ses activités.

Les détracteurs des mines prévues par Rio Tinto en Serbie et en Arizona se disent également préoccupés par les pratiques de l'entreprise, d'après la séance d'information destinée aux investisseurs.

Le groupe de fonds de pension a décidé d'attendre avril 2025 pour déposer sa proposition de résolution, après que Rio Tinto a pris contact avec lui et a reconnu, dans un rapport publié en décembre, qu'il pouvait faire mieux sur son site de Madagascar.

Dans le rapport sur Madagascar, Rio Tinto a déclaré qu'il reconnaissait la nécessité d'une plus grande transparence et d'une plus grande équité dans la gestion de l'eau.

"Nous devons répondre à ces préoccupations", a déclaré Rio Tinto.

(1 $ = 0,7868 livre) (Reportage de Melanie Burton ; Reportage complémentaire de Simon Jessop ; Rédaction de Sonali Paul)