(Alliance News) - Rio Tinto PLC a déclaré mercredi qu'il avait signé le plus gros contrat d'énergie renouvelable d'Australie afin d'alimenter ses opérations de Gladstone dans le Queensland.

Le groupe minier anglo-australien a déclaré qu'il achèterait la majorité de l'électricité du projet Windlab de 1,4 gigawatt à Bungaban, soit 80 % de toute l'électricité générée par le projet au cours des 25 prochaines années.

Cet accord fera de Rio Tinto le plus gros acheteur industriel d'énergie renouvelable en Australie.

Une fois approuvée, la construction du projet Bungaban devrait commencer fin 2025 et produire de l'électricité d'ici 2029, employer jusqu'à 600 personnes pendant la construction et soutenir jusqu'à 30 emplois permanents pendant l'exploitation.

Cette annonce intervient après que Rio Tinto a annoncé le mois dernier qu'il allait développer le "plus grand" projet d'énergie solaire d'Australie, après avoir accepté d'acheter toute l'électricité du parc solaire Upper Calliope, d'une capacité de 1,1 GW, pour fournir de l'énergie renouvelable à ses activités de Gladstone.

"L'accord apportera plus d'énergie renouvelable à l'un des centres industriels les plus importants d'Australie et marque une nouvelle étape vers l'objectif climatique de Rio Tinto, qui est de réduire de moitié ses émissions de carbone de portée 1 et 2 au cours de la décennie", a déclaré la société minière.

Il a indiqué que, dans le cadre d'un nouveau contrat d'achat d'électricité conclu avec European Energy Australia, il achètera toute l'électricité produite par le parc solaire pendant 25 ans. European Energy construira et exploitera la centrale sur un site situé à environ 50 kilomètres au sud-ouest de Gladstone, dans l'attente des autorisations de développement et de raccordement au réseau.

Une fois achevé, le parc solaire Upper Calliope pourrait réduire les émissions de carbone de Rio Tinto de 1,8 million de tonnes par an.

Selon Rio Tinto, une fois développés, les 2,2GW d'accords d'achat d'énergie renouvelable conclus avec Windlab et European Energy pourraient réduire les émissions de carbone d'environ 5 millions de tonnes par an et générer l'équivalent de 10 % de la demande actuelle d'électricité du Queensland.

Jakob Stausholm, directeur général, a déclaré : "Cet accord avec Windlab s'inscrit dans la continuité de nos travaux visant à réalimenter nos installations de Gladstone et à assurer un avenir durable à l'industrie lourde dans le centre du Queensland.

"La tâche reste ardue, mais nous disposons d'une voie pour fournir l'énergie ferme et compétitive dont nos usines de Gladstone ont besoin et nous continuons à travailler dur avec toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements du Queensland et de l'Australie, pour y parvenir".

Rio Tinto a également annoncé mercredi une baisse des revenus et des bénéfices annuels et a mis en garde contre une augmentation des coûts de l'exploitation du minerai de fer de Pilbara en 2024.

Le chiffre d'affaires consolidé en 2023 a baissé de 2,7 % à 54,04 milliards de dollars, contre 55,55 milliards de dollars en 2022. Le bénéfice avant impôt a diminué de 26 %, passant de 18,66 milliards USD à 13,79 milliards USD.

"Nous faisons de nets progrès dans la transformation de Rio Tinto en une entreprise plus forte et encore plus fiable. En nous concentrant sur nos quatre objectifs, nous construisons un portefeuille adapté à l'avenir - y compris notre mine de cuivre souterraine Oyu Tolgoi en Mongolie et le projet de minerai de fer Simandou en Guinée", a déclaré M. Stausholm.

"En 2023, nous avons augmenté notre production globale d'équivalent cuivre de plus de 3 % et nous avons obtenu des résultats financiers solides."

Rio Tinto a déclaré un dividende final de 258,00 cents US par action, soit une hausse de 15 % par rapport à 225,00 cents. Son dividende total pour l'année a toutefois diminué de 12 %, passant de 492,00 cents à 435,00 cents par action.

"Nous continuerons à verser des dividendes attrayants et à investir dans la solidité à long terme de notre entreprise alors que nous nous développons dans les matériaux nécessaires à un monde en décarbonisation", a ajouté le PDG.

Pour 2024, Rio Tinto prévoit que les coûts en espèces de Pilbara par tonne métrique humide se situeront entre 21,75 et 23,50 USD, contre 21,5 USD en 2023.

"Les prévisions de 2024 pour les coûts unitaires de Pilbara reflètent l'augmentation de l'effort de travail dans les mines et l'inflation persistante de la main-d'œuvre et des pièces en Australie-Occidentale, a déclaré Rio.

Cependant, les coûts du cuivre vont diminuer.

"Nos coûts unitaires Copper C1 devraient diminuer en 2024, principalement en raison de l'augmentation des volumes à Oyu Tolgoi, car le souterrain continue de monter en puissance, et à Kennecott, où les volumes de cuivre raffiné devraient augmenter après la reconstruction prévue de la fonderie en 2023", a ajouté la société.

"Nous restons concentrés sur le contrôle des coûts, en particulier en maintenant la discipline sur les coûts fixes, qui devraient être globalement stables en 2024. Bien que l'inflation ait diminué, nous avons continué à observer des effets de décalage dans son impact sur nos coûts de tiers, tels que les tarifs des entrepreneurs, les consommables et certaines matières premières ; nous nous attendons à ce que cela se stabilise en 2024."

Les actions de Rio Tinto étaient en baisse de 1,1 % à 5 173,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

