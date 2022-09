Rio Tinto : signe un accord avec Turquoise Hill

Rio Tinto et Turquoise Hill Resources ont conclu une entente de principe pour que Rio Tinto acquière 49% des actions ordinaires émises et en circulation de Turquoise Hill pour 43 $ CA par action en espèces. Suite à cette opération, Rio Tinto détiendra 100% du capital de Turquoise Hill.



Le comité spécial indépendant du conseil d'administration de Turquoise Hill a donné son approbation unanime pour cette opération. Elle valorise le capital minoritaire de Turquoise Hill à environ 3,3 milliards de dollars américains.



Le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a déclaré : ' Cet accord représente une autre étape importante et simplifiera la gouvernance, améliorera l'efficacité et créera une plus grande certitude de financement pour le succès à long terme du projet Oyu Tolgoi '.





