Rio Tinto soutient l'offre de droits d'Energy Resources of Australia

(Alliance News) - Rio Tinto PLC a déclaré mardi qu'il soutiendra les plans récemment divulgués d'Energy Resources of Australia Ltd pour une offre intérimaire de droits, qui vise à lever jusqu'à 369 millions de dollars australiens.

La société minière et métallurgique anglo-australienne a déclaré que cette offre visait à répondre aux besoins de financement du projet de réhabilitation de Ranger dans le Territoire du Nord, en Australie, jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2024.

Rio Tinto a déclaré qu'il souscrirait la totalité de ses droits dans le cadre de l'IEO, qui est un type d'émission de droits, pour un montant de 319 millions de dollars australiens. Il détient 86 % des actions d'ERA.

Les fonds levés serviront en partie à rembourser une facilité de crédit de 100 millions de dollars australiens accordée par Rio Tinto pour aider ERA à gérer ses problèmes de liquidités immédiats.

Rio Tinto a ajouté que les fonds provenant de l'IEO ne devraient pas générer de rendement financier et qu'ils seront strictement consacrés au projet Ranger et au remboursement de la facilité de crédit.

"Nous sommes déterminés à faire en sorte que la réhabilitation critique de Ranger soit achevée selon des normes qui permettront d'établir un environnement similaire à celui du parc national de Kakadu adjacent", a déclaré Kellie Parker, directeur général de Rio Tinto pour l'Australie.

Rio Tinto a également pris note de l'opposition du peuple Mirarr à la poursuite de l'exploitation minière de l'uranium sur ses terres. Cette opposition a joué un rôle important dans la décision récente de Rio Tinto de ne plus déclarer le gisement de Jabiluka comme ressource minérale.

Elle reconnaît également que la participation et le soutien continus du peuple Mirarr au projet Ranger sont "essentiels à son achèvement et à sa réussite en temps utile".

Vendredi dernier, Rio Tinto a déclaré avoir conclu un accord avec First Quantum Minerals Ltd pour former une coentreprise sur le projet de cuivre La Granja au Pérou, qui, selon lui, a le potentiel d'être une "grande exploitation à longue durée de vie". La Granja possède des ressources minérales indiquées et présumées de 4,32 milliards de tonnes à 0,5 % de cuivre, a déclaré Rio Tinto.

Les actions de Rio Tinto étaient en hausse de 0,7 % à 5 442,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

