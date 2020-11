Rio Tinto : un aéroport en soutien du projet minier

06/11/2020 | 13:54

Rio Tinto annonce l'ouverture d'un aéroport dans le cadre de son projet de minerai de fer à Gudai-Darri, en Australie.



L'installation peut accepter une gamme d'avions différents, notamment des Boeing 737, des A320, des F100 et des King Air et devrait accueillir plus de 600 travailleurs par jour aux heures de pointe. *



'L'aéroport offrira des avantages significatifs en termes de minimisation de l'interaction des employés avec les véhicules et la conduite, ainsi qu'en aidant à gérer la fatigue des employés grâce à une réduction significative du temps de trajet depuis un autre aéroport régional', assure l'entreprise minière dans son communiqué.



