Rio Tinto Plc va construire la plus grande centrale solaire du Canada pour alimenter en électricité sa mine de diamants de Diavik, dans les Territoires du Nord-Ouest, a annoncé le minier jeudi, alors qu'il cherche à atteindre un niveau d'émissions nettes nulles dans l'ensemble de ses opérations d'ici 2050.

La centrale produira environ 4 200 mégawattheures d'électricité par an, soit jusqu'à 25 % des besoins en électricité de Diavik, et permettra probablement de réduire la consommation de diesel sur le site d'environ un million de litres par an et de réduire les émissions de 2 900 tonnes d'équivalent CO2, a déclaré la société.

La construction débutera dans les semaines à venir et la centrale sera pleinement opérationnelle au cours du premier semestre 2024.

Le mineur anglo-australien s'est fixé pour objectif de réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) des catégories 1 et 2 d'ici à 2030.

La mine Diavik, détenue et exploitée à 100 % par Rio Tinto, est le plus grand producteur de diamants du Canada et produit entre 3,5 et 4,5 millions de carats de diamants bruts par an.