RioTinto : feu vert pour investir dans le fer guinéen

Le 16 juillet 2024

Rio Tinto annonce avoir obtenu toutes les approbations nécessaires pour investir dans le gisement de minerai de fer de haute qualité de Simandou en Guinée, prévoyant ainsi une finalisation imminente de la transaction.



Ce projet inclut le développement d'une nouvelle infrastructure ferroviaire et portuaire permettant l'exportation jusqu'à 120 millions de tonnes par an de minerai de fer extrait par Simfer et WCS.



Rio Tinto s'associe avec Chinalco, Baowu et WCS pour ce projet, qui constitue le plus grand investissement en mine intégrée et infrastructure verte en Afrique.



