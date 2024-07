Il faut en moyenne près de 29 ans pour construire une nouvelle mine aux États-Unis, soit le deuxième délai le plus long au monde derrière la Zambie, ce qui entrave les efforts de Washington pour augmenter la production de lithium, de nickel et d'autres métaux pour la transition énergétique, selon un rapport publié jeudi.

Le rapport de la société de conseil S&P Global intervient dans un contexte de pression croissante sur les autorités américaines pour qu'elles rationalisent ce qui est considéré par les sociétés minières et certains décideurs politiques comme un processus long et confus d'obtention d'un permis d'exploitation minière qui nuit aux efforts visant à compenser le contrôle quasi-total de la Chine sur le secteur crucial des minéraux.

S&P a étudié 268 projets miniers dans le monde entier, depuis la découverte d'un gisement de métal jusqu'au début de la production. Le rapport a révélé que le délai de développement en Zambie, riche en cuivre et en cobalt, était le plus long au monde avec environ 34 ans, soit cinq ans de plus qu'aux États-Unis.

Le Canada, l'Argentine et la Mongolie - où Rio Tinto a développé le projet de cuivre Oyu Tolgoi - complètent le top cinq des périodes de développement les plus longues.

Le Ghana, la République démocratique du Congo et le Laos ont des durées de développement parmi les plus courtes au monde, de l'ordre de 10 à 15 ans, tandis que l'Australie, avec 20 ans, est le meilleur pays parmi les pays les plus comparables aux États-Unis.

Le rapport, qui ne propose pas de recommandations politiques, a été financé en partie par la National Mining Association (NMA), un groupe commercial de l'industrie américaine. S&P Global a déclaré que la NMA n'avait "pas fourni de données ou d'informations substantielles".

La NMA participe à la campagne visant à convaincre Washington de relancer le Bureau des mines des États-Unis, qui n'existe plus depuis longtemps, comme l'a rapporté l'agence Reuters ce mois-ci. Le rapport de S&P note que le Canada et l'Australie ont des bureaux des mines au niveau fédéral.

Les données relatives au projet Resolution Copper de Rio et BHP en Arizona et au projet Pebble de Northern Dynasty en Alaska - qui ne sont pas autorisés - ont été incluses dans le rapport, qui suppose qu'ils seront ouverts d'ici à 2030. Ces deux projets se sont heurtés à l'opposition des populations autochtones et de l'environnement, et le rapport n'a pas proposé de solutions pour les surmonter.

Le rapport n'aborde pas la question de savoir comment l'utilisation accrue de la lixiviation du cuivre par Freeport-McMoRan et d'autres entreprises - processus qui ne nécessitent pas de nouveaux permis - pourrait affecter la production américaine de ce métal clé.

Selon le rapport, le nombre élevé de litiges contre les projets miniers américains a freiné les budgets d'exploration, les entreprises ayant des projets au Canada et en Australie ayant dépensé respectivement 81 % et 57 % de plus pour trouver de nouveaux gisements que les entreprises américaines au cours des 15 dernières années.

Et ce, bien que les États-Unis disposent de réserves et de ressources en cuivre et en lithium plus de deux fois supérieures à celles de ces pays, selon les données de S&P.

Le rapport de 28 pages indique également qu'à l'échelle mondiale, les mines d'or se développent le plus rapidement, avec une moyenne de 15,2 ans, tandis que les mines de nickel se développent le plus lentement, avec une moyenne de 17,5 ans. (Reportage d'Ernest Scheyder ; Rédaction de Jamie Freed)