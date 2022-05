Turquoise Hill recevra un financement par emprunt de Rio Tinto alors qu'elle évalue une offre de 2,7 milliards de dollars.

La société canadienne Turquoise Hill Resources Ltd a déclaré mercredi que Rio Tinto lui fournira un financement par emprunt provisoire pouvant atteindre 400 millions de dollars pendant qu'elle évalue l'offre de 2,7 milliards de dollars du mineur anglo-australien pour la société.

En mars, Rio Tinto avait proposé de racheter les 49 % de Turquoise Hill (TRQ) qu'il ne possède pas encore pour environ 2,7 milliards de dollars en espèces, ouvrant ainsi la voie à la propriété directe de l'énorme projet minier cuivre-or Oyu Tolgoi en Mongolie.

Toutefois, l'offre s'est heurtée à l'opposition des principaux actionnaires de Turquoise Hill, dont l'investisseur activiste Pentwater Capital Management, qui a déclaré que l'offre était trop basse.

L'année dernière, Pentwater Capital avait intenté un recours collectif à New York contre Rio Tinto pour obtenir des dommages et intérêts, alléguant que le mineur avait dissimulé pendant des mois les problèmes qui ont affecté la mine Oyu Tolgoi, longtemps retardée et dont le budget a été dépassé.

Rio a confirmé les arrangements révisés, et a déclaré dans son communiqué qu'ils "permettraient à TRQ de financer le développement continu d'Oyu Tolgoi."

Rio a également déclaré qu'il avait accepté de repousser la date à laquelle TRQ peut effectuer une offre initiale de liquidités d'au moins 650 millions de dollars du 31 août au 31 décembre.

Turquoise Hill est une société à actif unique qui détient 66 % d'Oyu Tolgoi, l'un des plus grands gisements de cuivre et d'or connus au monde, situé à 550 km (342 miles) au sud d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Le gouvernement de Mongolie détient les 34% restants.

Rio et Turquoise Hill ont eu des désaccords de longue date sur le financement de l'expansion de la mine Oyu Tolgoi, d'un montant de 6,93 milliards de dollars, en raison du dépassement des coûts et des délais, mais ils ont conclu un accord en avril.

En janvier, Rio a réglé un différend de longue date avec la Mongolie sur les avantages économiques du projet, en renonçant à une dette de 2,4 milliards de dollars que lui devait le gouvernement mongol. (Reportage de Ruhi Soni à Bengaluru et Praveen Menon à Sydney ; édition par Maju Samuel et Lincoln Feast).