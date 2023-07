Le Fonds de placement immobilier RioCan est un fonds de placement immobilier (FPI) établi au Canada. La société possède, aménage et exploite un portefeuille de biens immobiliers axés sur le commerce de détail et de plus en plus à usage mixte. Son portefeuille comprend des activités de location, d'aménagement et d'habitation. La majorité de ses propriétés sont constituées de locataires axés sur la nécessité, comme des épiceries, des pharmacies, des magasins d'alcool, des services personnels et des détaillants spécialisés et de valeur. La société dispose d'environ 200 propriétés pour une location commerciale, y compris des épiceries ancrées, des centres à ciel ouvert, à usage mixte/urbain et des centres fermés. La Société possède environ 200 biens immobiliers. La marque de la société, RioCan Living, cultive les occasions de transformer certains centres commerciaux de détail existants en communautés à usage mixte. Elles vont des appartements locatifs aux condos de luxe. Les locataires de la société comprennent Loblaws et Canadian Tire, ainsi que Winners, Dollarama et Metro.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial