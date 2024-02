Le Fonds de placement immobilier RioCan est un fonds de placement immobilier basé au Canada. La société détient, gère et développe des biens immobiliers à usage mixte axés sur le commerce de détail. Son portefeuille comprend des activités de location, d'aménagement et résidentielles. Les propriétés de la société sont détenues par divers locataires, tels que des épiceries, des pharmacies, des magasins d'alcool, des services personnels et des détaillants spécialisés et à valeur ajoutée. Le portefeuille de la société se compose d'environ 192 biens immobiliers d'une superficie locative nette totale d'environ 33,6 millions de pieds carrés, y compris des bureaux, des logements locatifs et 10 biens immobiliers en cours d'aménagement. Ses propriétés comprennent 1293 Bloor Street West, 145 Woodbridge Avenue, 1556 Bank Street, 1650 - 1660 Carling Avenue, 1860 Bayview, 1910 Bank St, 1946 Robertson Road, 2323 Yonge Street, 2329 Yonge Street, 2335 Boul Lapiniere, 2345 Yonge Street, 2422 Fairview Street, 2453 Yonge Street, 279 Rue St. Charles, 2950 Carling Avenue, et 2955 Bloor Street West.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial