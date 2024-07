Riot Platforms, Inc. est une société d'exploitation minière de bitcoins et d'infrastructure numérique. La société a des activités de minage de bitcoins dans le centre du Texas et le Kentucky, et des activités d'ingénierie et de fabrication d'appareillages électriques à Denver, dans le Colorado. Elle exploite une plateforme d'infrastructure basée sur le bitcoin. Ses segments comprennent l'exploitation minière de bitcoins et l'ingénierie. Le segment Bitcoin Mining est engagé dans des activités d'extraction de bitcoins. Le secteur de l'ingénierie conçoit et fabrique des équipements de distribution d'énergie et des produits électriques sur mesure. Le secteur de l'ingénierie fournit également des services de conception, de fabrication et d'installation de produits de distribution d'électricité principalement axés sur les clients commerciaux et gouvernementaux à grande échelle et sert un large éventail de clients sur un large éventail de marchés, y compris les centres de données, la production d'électricité, les services publics, l'eau, l'industrie et l'énergie alternative. La capacité totale d'énergie potentielle de la société est de deux gigawatts.