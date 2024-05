Riot Platforms, Inc. est une société de minage de bitcoins intégrée verticalement, dont l'activité principale consiste à améliorer ses capacités de minage de bitcoins à l'appui de la blockchain bitcoin. Elle fournit également une infrastructure minière complète et essentielle à des clients institutionnels hébergés pour miner des bitcoins dans ses installations de Rockdale. Le site de Rockdale offre une capacité totale développée de plus de 700 mégawatts pour ses services de minage de bitcoins et d'hébergement de centres de données pour des clients hébergés de taille institutionnelle. L'entreprise opère à travers trois segments : Bitcoin Mining, Data Center Hosting et Engineering. Son segment Bitcoin Mining exploite environ 112 944 mineurs, avec une capacité de hachage de 12,4 exahash par seconde (EH/s). Son segment Hébergement de centres de données opère sur son site de Rockdale et se concentre sur la fourniture de services de colocation pour les sociétés de minage de bitcoins à l'échelle institutionnelle. Son segment Ingénierie conçoit et fabrique des équipements de distribution d'énergie et des produits électriques sur mesure.

Indices liés Russell 2000