Le site de Couvet de Bristol Myers Squibb passe en mains chinoises

Zurich (awp) - Bristol Myers Squibb vend son site de production de gélules et comprimés de Couvet, dans le canton de Neuchâtel, à Wuxi STA, un sous-traitant chinois de l'industrie pharmaceutique. La filiale du groupe Wuxi Apptec reprend les opérations et les actifs du site, qui comprennent l'usine, les équipements et les salariés. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

L'acquisition du site neuchâtelois, auparavant propriété de la société américaine de biotechnologies Celgene, reprise en 2019 par le géant pharmaceutique Bristol Myers Squibb (BMS), devrait trouver sa conclusion d'ici le 2e trimestre, indique mardi BMS. L'opération doit encore recevoir l'approbation des autorités de régulation.

L'usine de Couvet représentera le premier site de production de Wuxi STA en Europe, précise le communiqué. Site ultra moderne de "classe mondiale", selon BMS, il a été inauguré en 2018 et emploie une vingtaine de collaborateurs. Il est spécialisé dans la production de médicaments contre des types rares de cancers du sang et des maladies immuno-inflammatoires.

L'acquisition du site neuchâtelois doit permettra à Wuxi STA de mieux répondre aux besoins des marchés européens et d'aider ses clients internationaux à fournir des médicaments et des traitements aux patients du monde entier. Le groupe Wuxi AppTec emploie 4100 collaborateurs dans plus de 30 pays.

BMS affiche une forte présence dans le canton de Neuchâtel depuis le rachat de Celgene. Ce dernier est y actif depuis 2005 à la faveur de l'installation de son siège international à Boudry, lequel recense quelque 800 salariés actifs dans l'administration mais aussi la production de capsules et emballages. Celgene est également présent à Zurich et Zofingue, y employant respectivement 60 et 20 salariés.

Bristol Myers Squibb est basé à New York. Né en en 1989, de la fusion entre Bristol-Myers Company, fondée en 1887 par William McLaren Bristol et John Ripley Myers à Clinton, dans l'Etat de New York, et Squibb Corporation, BMS fait partie des dix plus grands groupes mondiaux de l'industrie pharmaceutique. La filiale helvétique est établie à Cham.

