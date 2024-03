Ripley Corp SA (Ripley) est une société chilienne dont l'activité principale est l'exploitation de grands magasins. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : Retail, Banking et Real Estate. La division Retail est responsable de la gestion et de l'exploitation d'une chaîne de grands magasins et de centres commerciaux sous la marque Ripley au Chili, en Colombie et au Pérou. La division Banque propose des prêts à la consommation, tels que des cartes de crédit, des dépôts à terme, des crédits hypothécaires et d'autres services financiers. La division immobilière se concentre sur le développement, la construction et la gestion de centres commerciaux. La société opère par le biais de nombreuses filiales, telles que Ripley Chile SA, Banco Ripley Peru SA, Ripley Colombia Agencia de Seguros Limitada et Car SA.