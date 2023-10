(Alliance News) - Les titres suivants sont les meilleures et les pires performances du Small-Cap mercredi après-midi sur la Piazza Affari.

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

Risanamento augmente de 17% et tente de se remettre sur les rails après avoir perdu 31% au cours du dernier mois, 49% au cours des six derniers mois et 50% au cours de l'année dernière.

FTSE SMALL CAP - PERDANTS

ePrice se situe en bas de la liste avec une chute de 16%, prolongeant sa baisse de 49% au cours du dernier mois.

Netweek, en baisse de 9,8 % dans le rouge et dans la foulée des baisses du mois dernier, tout en affichant des gains à trois chiffres - d'environ 500 % et 400 % - au cours des six derniers mois et depuis le début de l'année.

Bioera chute de 7,1 %, prolongeant la dynamique négative enregistrée sur la Piazza Affari depuis plus d'un an.

