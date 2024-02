Risanamento SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur de l'immobilier. Avec ses filiales, la société est impliquée dans le développement, la location et le commerce de biens immobiliers, y compris des bureaux, des immeubles commerciaux et des projets résidentiels. La société est principalement active en Italie et en France. Son portefeuille comprend un projet de développement dans la région de Milano Santa Giulia en Italie, ainsi que des propriétés immobilières situées dans le Triangle d'Or à Paris, en France. Au 31 décembre 2011, la Société possédait un certain nombre de filiales, dont Tradital SpA, Milano Santa Giulia SpA, MSG Residenze Srl, Etoile Deuxieme Sarl, RI Estate SpA, Immobiliare Cascina Rubina Srl, RI Rental SpA, Risanamento Europe Sarl et RI Progetti SpA, entre autres.

Secteur Développement et opérations immobilières