Risanamento signe l'acte de vente du Lotto Arena avec CTS Eventim

(Alliance News) - Risanamento Spa a annoncé mardi que sa filiale Milano Santa Giulia Spa a signé l'acte de vente du "Lotto Arena" avec EVD Milan Srl, une société appartenant au groupe CTS Eventim, coté à la Bourse de Francfort.

Le groupe CTS Eventim est aujourd'hui l'un des principaux opérateurs internationaux dans le domaine du spectacle vivant, gérant certaines des arènes événementielles les plus renommées d'Europe, telles que la Lanxess arena à Cologne, la KB Hallen à Copenhague, la Waldbühne à Berlin et l'Eventim Apollo à Londres.

La vente de la "Lotto Arena" a été stipulée en exécution de l'accord contraignant, déjà connu du marché, signé entre les parties en août 2021 et concernant la construction et la gestion de l'arène qui sera en mesure d'accueillir des événements sportifs et de divertissement internationaux et nationaux, parmi lesquels certaines compétitions olympiques dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver de 2026 Milan-Cortina.

Comme on le sait, le prix de la vente s'élève à 20 millions d'euros, TVA en sus, dont le paiement est réglementé comme suit : 2 millions d'euros, à payer en même temps que la signature de l'acte de vente, par le biais de la libération du séquestre constitué en août 2021 ; 9 millions d'euros, à payer en même temps que la signature de l'acte de vente ; et 9 millions d'euros, à payer à la première date entre le troisième anniversaire de la date de la vente du "lot de l'arène" et la réception définitive de l'arène.

L'action de Risanamento a clôturé mardi en baisse de 1,8 % à 0,1076 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

