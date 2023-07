RISEN ENERGY CO.,LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits d'application de l'énergie solaire. Les principaux produits de l'entreprise comprennent, entre autres, des tranches de cellules solaires, des modules de cellules solaires, des lampes solaires, des nouveaux matériaux photovoltaïques, des centrales photovoltaïques, des lampes à diodes électroluminescentes (DEL) et des films de copolymère éthylène-acétate de vinyle (EVA). La société propose également des services financiers dans le domaine des nouvelles énergies. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.