Riskified (NYSE:RSKD), un leader du marché de la fraude et de l’analyse des risques dans le domaine du commerce électronique, a annoncé aujourd’hui un partenariat élargi avec Mastercard, le leader mondial des services de paiement. Ce partenariat permettra aux entreprises du monde entier d’augmenter les ventes et les bénéfices réalisés en ligne tout en minimisant les risques de fraude et de rejets de débit.

La plate-forme d’apprentissage automatique de Riskified fournit aux équipes de fraudeurs des commerçants des décisions automatisées extrêmement précises en matière de risque pour les transactions de commerce électronique. Ce partenariat établit une nouvelle référence dans le domaine de la fraude au commerce électronique en combinant les informations provenant des produits et solutions de cybersécurité de Mastercard, leaders mondiaux, avec le vaste réseau de transactions et d’identités de Riskified. Le partenariat donne également accès aux outils de Mastercard, qui permettent des alertes en temps réel en cas de rejet de débit et facilitent le règlement automatique des litiges.

« Notre partenariat mondial avec Mastercard démontre l’impact mesurable de Riskified sur le chiffre d’affaires et la rentabilité des commerçants », a déclaré Kevin Sprake, vice-président, Global Channel Partnerships chez Riskified. « Nous sommes ravis de travailler avec Mastercard pour permettre aux commerçants de continuer à investir dans le e-commerce et de stimuler ainsi leur croissance dans le monde entier. Cela est particulièrement important dans les marchés émergents, où les commerçants sont plus exposés aux risques de fraude et d’abus ».

Pour plus d’informations sur Riskified Partners, veuillez consulter riskified.com/partners.

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) permet aux entreprises d’augmenter leurs revenus et leurs bénéfices dans le commerce électronique en réduisant les risques. Aujourd’hui déjà, un réseau inégalé de commerçants de marque tels que Wayfair, Booking.com et Prada travaille avec Riskified pour se protéger contre les rejets de débit, lutter de manière significative contre la fraude et les abus de politique et améliorer la fidélisation des clients. Développée et gérée par la plus grande équipe d’analystes des risques du commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plate-forme d’analyse des risques et des fraudes basée sur l’IA de Riskified analyse l’individu derrière chaque interaction afin de prendre des décisions en temps réel et de fournir des informations robustes basées sur l’identité. Pour plus d’informations, veuillez consulter Riskified.com.

