La nouvelle offre vise à optimiser les taux d'approbation et d'autorisation des émetteurs de cartes afin d'augmenter le nombre de ventes en ligne.

Riskified (NYSE : RSKD), un leader en matière de lutte contre la fraude et d'intelligence des risques dans le commerce électronique, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Auth Rate Enhance , une configuration de Chargeback Guarantee qui aide les commerçants à stimuler la croissance du commerce électronique en maximisant les taux d'autorisation et en approuvant davantage de commandes en ligne sans compromettre la prévention de la fraude.

Dans le paysage concurrentiel actuel du commerce électronique, les commerçants luttent pour attirer et fidéliser les clients. Cependant, pour de nombreux acheteurs, le parcours se termine avant même de commencer réellement. Selon les données de Riskified, environ 15 % des commandes de commerce électronique échouent en raison du refus des émetteurs de cartes d'autoriser le paiement. Parallèlement, les données de Riskified indiquent que jusqu'à 70 % de ces paiements refusés pourraient provenir de clients légitimes qui semblent trop risqués. L'impact est énorme : les faux refus étaient censés générer une perte de 157 milliards de dollars (Nuvei) pour les seuls commerçants américains en 2023. À l'échelle mondiale, les faux refus devaient dépasser les 443 milliards de dollars (Aite-Novarica), surpassant largement la perte mondiale prévue de 48 milliards de dollars liée à la fraude réelle par carte de crédit dans le commerce électronique (Statista).

Des taux d'autorisation excessivement bas peuvent entraver les taux de conversion, freinant ainsi la croissance du commerce électronique. Cette situation met en évidence une opportunité essentielle pour optimiser les diverses protections dans le processus d'achat afin de permettre aux commerçants d’obtenir plus de clients et de revenus.

Auth Rate Enhance pré-sélectionne les commandes et enrichit l'analyse avec des points de données qui donnent aux émetteurs tels que Capital One la confiance nécessaire pour autoriser davantage de commandes numériques. De plus, la Chargeback Guarantee de Riskified Riskified dispose de la flexibilité nécessaire pour être configuré avant l'autorisation ou dans le cadre d'une approche combinée intégrant l'évaluation des risques pré-autorisation avec une boucle de rétroaction post-autorisation. Cela permet aux commerçants d'optimiser les conversions, de réduire le taux d'insultes et de décharger le risque de rétrofacturation à Riskified en fonction des besoins de leurs secteurs d'activité spécifiques.

« Nous fournissons un signal de risque intelligent aux émetteurs afin qu’ils puissent autoriser davantage de transactions de commerce électronique pour nos commerçants », a déclaré Eido Gal, PDG et cofondateur de Riskified.

« Notre intégration avec Riskified nous permet d'augmenter de manière significative nos taux d'autorisation en exploitant les données de leur réseau de marchands, ce qui se traduit par de meilleures expériences pour les consommateurs qui achètent auprès des marchands Riskified », a déclaré Jonathan Borman, responsable des partenariats de lutte contre la fraude, Capital One. Ce partenariat a permis à Capital One de réduire les faux refus jusqu'à 25% avec certains commerçants Riskified.

En travaillant avec Riskified, le détaillant d'articles de sport Lorna Jane a constaté une augmentation immédiate de 13 % de son taux d'autorisation par les émetteurs. Le détaillant a également enregistré une réduction de 98 % des rétrofacturations, soulignant la grande précision de Riskified dans l'identification de la fraude en temps réel.

« Nous recherchions un partenaire qui nous aiderait non seulement à augmenter nos taux d'approbation et d'autorisation, mais aussi à minimiser la fraude pour nous éviter les programmes de rétrofacturation les plus stricts », a déclaré Peter Clarke, directeur de la technologie chez Lorna Jane. « Riskified fait exactement cela, nous permettant d'augmenter considérablement nos taux d'autorisation globaux tout en assurant une prévention précise de la fraude. »

Auth Rate Enhance de Riskified peut permettre aux commerçants : d’améliorer leur profil de risque grâce à une prévention de la fraude précise, de constater une augmentation notable des taux d'autorisation, d’établir une confiance solide avec les émetteurs de cartes et de mieux contrôler l’expérience de leurs clients.

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) permet aux entreprises de réaliser le plein potentiel du commerce électronique en le rendant sûr, accessible et sans friction. Les plus grands marchands et marques de prestige du monde s’associent à Riskified pour une protection garantie contre les rétrocessions, pour lutter contre la fraude et les abus de politique à grande échelle et pour améliorer la fidélisation de la clientèle. Soutenue par une équipe très expérimentée d’analystes des risques du commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plateforme primée d’apprentissage automatique de Riskified analyse l’individu derrière chaque interaction pour fournir des décisions en temps réel et des informations solides basées sur l’identité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Riskified.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240312132025/fr/