RIT Capital Partners PLC - investit dans diverses classes d'actifs, industries et devises - déclare que Maggie Fanari deviendra directrice générale de son gestionnaire d'investissement J Rothschild Capital Management Ltd en mars. RIT Capital indique que Mme Fanari "a une longue expérience de la direction d'équipes performantes investissant dans différentes classes d'actifs et zones géographiques au sein de l'une des sociétés d'investissement les plus importantes et les plus respectées au monde". Fanari succède à Francesco Goedhuis, qui passe à un rôle de conseiller principal en raison d'une maladie dans sa famille.

Cours actuel de l'action : 1 850,00 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,0

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.