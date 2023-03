Les conseillers en procuration exhortent les actionnaires à rejeter l'offre de Ritchie Bros pour IAA

Comme les investisseurs suivent souvent les recommandations des sociétés de conseil, cette décision porte un coup à l'une des opérations de rachat les plus suivies de l'année, qui avait été annoncée en novembre.

Les deux conseillers ont souligné les risques potentiels associés à l'opération, ISS mettant en avant une baisse du cours de l'action après l'annonce de la transaction et un retard dans les performances comme motifs d'inquiétude.

"Il semble que les fortes perspectives autonomes de RBA, prouvées sur une période de temps par de solides performances, proposent une voie mieux comprise et vérifiée vers la création de valeur pour les actionnaires", écrit ISS dans son rapport, consulté par Reuters.

Les actionnaires voteront le 14 mars pour approuver ou non l'opération proposée.

Le cours de l'action Ritchie Bros a grimpé de plus de 5 % dans les premières minutes de négociation lundi. Le cours de l'action d'IAA a baissé de près de 9 %.

Pour Ritchie Bros, une société canadienne qui met aux enchères et vend des équipements industriels lourds d'occasion, l'acquisition a pour but de diversifier sa clientèle, de stimuler sa croissance et ses plans stratégiques en lui donnant une plus grande empreinte dans le domaine du remarketing de véhicules, et de l'aider à réduire ses coûts.

En janvier, Ritchie Bros a reçu un investissement de 500 millions de dollars de la part de l'investisseur activiste Starboard Value, ce qui lui a permis de réviser les conditions de l'opération et d'obtenir le soutien critique de l'investisseur Ancora Group Holdings, qui s'était auparavant opposé à l'opération.

Cependant, un certain nombre d'investisseurs des deux côtés s'opposent à l'accord, affirmant qu'il détournerait Ritchie Bros de son activité principale et qu'il favorise les actionnaires de l'IAA sans proposer suffisamment d'avantages aux investisseurs de RBA.