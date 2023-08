Rite Aid Corporation est une société de soins de santé qui exploite une chaîne de pharmacies de détail. La société offre ses services aux clients et aux communautés par le biais de divers programmes. Elle opère à travers deux segments : le segment des pharmacies de détail et le segment des services de pharmacie. Le secteur de la pharmacie de détail vend des médicaments de marque et des médicaments génériques sur ordonnance et divers autres services pharmaceutiques, ainsi que des produits d'entrée de gamme, notamment des produits de santé et de beauté, des produits de soins personnels et des articles saisonniers. Le secteur des services pharmaceutiques, qui comprend Elixir, son entreprise de gestion des prestations pharmaceutiques (PBM), propose une série d'offres PBM, notamment des solutions technologiques, des services de livraison par courrier, des pharmacies spécialisées, des réseaux et l'administration des remises, la gestion des demandes de remboursement et des programmes de réduction des frais pharmaceutiques. Elixir propose également des programmes de remise sur ordonnance et des offres d'assurance Medicare Part D pour les particuliers et les groupes. Elixir exploite plus de 2 300 pharmacies de détail dans 17 États.

Secteur Pharmacies