Rite Aid Corporation est une pharmacie à service complet engagée dans l'amélioration des résultats en matière de santé. La société répond aux besoins des clients avec une gamme de solutions qui offrent la commodité, y compris la pharmacie de détail et de livraison, ainsi que les services offerts par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive Health Dialog Services Corporation (Health Dialog) et Bartell Drug Company (Bartell Drugs). Health Dialog propose des services de coaching en matière de santé et de gestion des maladies par le biais de services de santé en ligne et par téléphone. La chaîne régionale Bartell Drugs répond aux besoins de santé et de bien-être dans la région de Seattle. L'activité principale du segment Retail Pharmacy est la vente de médicaments sur ordonnance et la consultation connexe à ses clients. En outre, le segment Retail Pharmacy vend une sélection complète de produits de santé et de beauté, de produits de soins personnels, de marchandises saisonnières et une large gamme de produits de marque privée. La société exploite plus de 1 700 pharmacies de détail dans 16 États.

Secteur Pharmacies