Selon un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé, une variante hautement mutée du virus COVID, appelée BA.2.86, a été détectée en Suisse et en Afrique du Sud, ainsi qu'en Israël, au Danemark, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La ramification Omicron comporte plus de 35 mutations dans des parties clés du virus par rapport à XBB.1.5, la variante dominante pendant la majeure partie de l'année 2023 - un nombre à peu près équivalent à celui de la variante Omicron qui a provoqué un nombre record d'infections par rapport à son prédécesseur.

Le virus a été repéré pour la première fois au Danemark le 24 juillet, après le séquençage du virus infectant un patient susceptible de tomber gravement malade. Depuis, il a été détecté chez d'autres patients symptomatiques, lors de contrôles de routine dans les aéroports et dans des échantillons d'eaux usées dans une poignée de pays.

Une douzaine de scientifiques du monde entier ont déclaré qu'il était important de surveiller le virus BA.2.86, mais qu'il était peu probable qu'il provoque une vague dévastatrice de maladies graves et de décès, étant donné les défenses immunitaires accumulées dans le monde entier grâce à la vaccination et aux infections antérieures.

"Les chiffres sont encore faibles", a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique du projet COVID-19 à l'OMS, lors de sa première interview concernant le virus BA.2.86.

Le fait que les cas connus ne soient pas liés suggère que le virus circule déjà plus largement, notamment en raison de la réduction de la surveillance à l'échelle mondiale, a-t-elle ajouté.

Les scientifiques testent actuellement l'efficacité des vaccins COVID-19 mis à jour contre le BA.2.86. Mme Kerkhove a fait remarquer que les vaccins ont mieux réussi à prévenir les maladies graves et les décès que les réinfections.

Nous nous trouvons dans une phase très différente (de la pandémie) que si la maladie était apparue la première année, a déclaré Marion Koopmans, une virologue néerlandaise qui conseille l'OMS.

Le Dr Nirav Shah, directeur adjoint principal des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré que l'agence et d'autres organismes avaient repéré la nouvelle variante la semaine dernière, tenu des réunions avec des scientifiques tout au long du week-end et publié une évaluation des risques mercredi. Neuf cas ont été détectés jusqu'au 23 août et la variante a également été trouvée dans des eaux usées en Suisse.

Il semble que les tests et les médicaments actuels restent efficaces contre BA.2.86, bien que la variante puisse être plus à même de provoquer une infection chez les personnes vaccinées et celles qui ont déjà été infectées par le COVID, selon l'évaluation. Rien n'indique pour l'instant qu'elle provoque des maladies plus graves.

Néanmoins, le risque potentiel doit être pris au sérieux, ont déclaré les experts, et la surveillance doit se poursuivre, même si elle n'atteint pas les niveaux entrepris au plus fort de la pandémie.

"Les gouvernements ne peuvent pas laisser tomber la balle", a déclaré M. Van Kerkhove, ajoutant que le coronavirus continue de circuler, d'évoluer, d'infecter et de tuer des gens.

DES TESTS EN BAISSE DE 90

Une autre sous-variante du COVID, appelée EG.5, a déjà mis certaines personnes en état d'alerte aux États-Unis.

Les chaînes de pharmacies CVS, Walgreens et Rite Aid ont déclaré à Reuters que les tests moléculaires effectués sur place et les ventes de tests à domicile avaient augmenté ces dernières semaines.

Le degré de surveillance nécessaire pour suivre le virus reste une question ouverte, selon les experts de la santé, et les pays qui ont détecté la nouvelle variante disposent tous d'une forte capacité de séquençage génomique. En décembre 2022, 84 % des pays étaient en mesure de séquencer le Sars-CoV-2 sur place, selon les chiffres de l'OMS.

Mais les données soumises à la base de données internationale GISAID ont chuté de manière spectaculaire. Au cours de la première semaine d'Omicron, plus de 200 000 séquences de coronavirus ont été soumises. La semaine dernière, ce chiffre était d'environ 20 000.

Lorsque nous procédons au séquençage, c'est comme si nous trouvions une aiguille dans une botte de foin", a déclaré Tyra Grove Krause, épidémiologiste danoise au Statens Serum Insitut, qui a identifié trois cas de BA.2.86.

Selon l'OMS, les tests COVID ont diminué de 90 % dans le monde par rapport au pic atteint. Les tests ont également chuté aux États-Unis, et le séquençage a diminué d'environ 90 %, a déclaré le Dr Ashish Jha, qui a occupé le poste de coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche jusqu'en juin 2023.

Les données relatives aux admissions dans les hôpitaux, aux visites dans les salles d'urgence, aux décès, à l'échantillonnage des eaux usées et au séquençage, y compris dans les aéroports, ont permis de compléter le tableau global, a-t-il ajouté.

M. Jha et d'autres personnes, dont l'agence européenne de santé publique et COVAX, le programme mondial de vaccination des plus démunis, ont déclaré que la surveillance et les défenses COVID pourraient être réactivées en cas de vague d'infection majeure.

"Il faudrait des ressources, de la volonté, des gens qui décident qu'il est important de le faire", a déclaré M. Jha. "Mais nous avons en grande partie trouvé comment faire. (Reportage de Jennifer Rigby et Julie Steenhuysen ; reportage complémentaire de Pratik Jain à Bengaluru ; rédaction de Caroline Humer et Bill Berkrot)