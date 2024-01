RITES Limited est une société d'ingénierie et de conseil basée en Inde. La société offre divers services, de la conception à la mise en service, dans le domaine des infrastructures de transport et des technologies connexes. Elle opère à travers quatre segments : Services de conseil, location de matériel roulant et d'équipements ferroviaires, exportation de matériel roulant, d'équipements et de pièces détachées, et projets de construction clés en main. Ses secteurs d'activité comprennent les chemins de fer, les métros, les aéroports et les ports terrestres, les ports, les autoroutes, les téléphériques, les tunnels et les ponts, les bâtiments institutionnels, les énergies renouvelables et l'urbanisme et les infrastructures. Elle fournit également des services de conseil en gestion de projet, de faisabilité technico-économique, de rapport détaillé de projet, d'inspection par des tiers, de conseil en transactions, de location avec option d'achat de locomotives, de supervision de la construction, d'exportation de matériel roulant, d'assurance qualité, d'activités d'ingénierie de conception et de conseil en développement durable. Ses filiales sont RITES (Afrika) (Pty) Limited et REMC Limited.